АПЛ разрешит командам делать по пять замен за матч

Руководство АПЛ готово разрешить клубам проводить по пять замен в матчах после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, сообщает The Sun. Существуют опасения, что футболисты будут не в лучших физических кондициях, что повысит риск травм. Также вероятно проведение двух встреч в неделю.

Ранее делать по пять замен в матчах в качестве временной меры предложили в ФИФА. Если она будет одобрена, клубы АПЛ сами решат, хотят ли воспользоваться ею. Аналогичное предложение высказывал главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери.

Речь идет не о возможности выпускать пять новых игроков в течение матча, а о пяти заменах в целом с учетом обратных. За встречу команда не сможет задействовать больше 14 футболистов, как и прежде.