Андрей Канчельскис: «Конте может привести «Тоттенхэм» к чемпионству»
Экс-футболист «Манчестера Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о назначении Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэма».
«Я считаю, что это было умным решением со стороны клуба, — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — В Англии смеются над «Тоттенхэмом», у клуба нет никаких титулов. Конте способен исправить эту ситуацию. Антонио может наладить ритм в команде и привести ее к чемпионству. Конте уже выигрывал английский чемпионат, у него есть опыт. Это тренер-чемпион, где бы он не работал, всегда выигрывал титулы. Думаю, что «Тоттенхэм» точно не ошибся, назначив его на пост главного тренера. Мне нравилось как он работал в «Челси» и «Интере». Мне кажется, что лондонцы выиграют хоть один титул при нем».
Лондонский клуб заключил с итальянцем контракт до 2023 года с возможностью продления.
Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «синие» в сезоне-2016/17 выиграли чемпионат Англии.
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