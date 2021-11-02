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Андрей Канчельскис: «Конте может привести «Тоттенхэм» к чемпионству»

17:44
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Экс-футболист «Манчестера Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о назначении Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэма».

«Я считаю, что это было умным решением со стороны клуба, — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — В Англии смеются над «Тоттенхэмом», у клуба нет никаких титулов. Конте способен исправить эту ситуацию. Антонио может наладить ритм в команде и привести ее к чемпионству. Конте уже выигрывал английский чемпионат, у него есть опыт. Это тренер-чемпион, где бы он не работал, всегда выигрывал титулы. Думаю, что «Тоттенхэм» точно не ошибся, назначив его на пост главного тренера. Мне нравилось как он работал в «Челси» и «Интере». Мне кажется, что лондонцы выиграют хоть один титул при нем».

Лондонский клуб заключил с итальянцем контракт до 2023 года с возможностью продления.

Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «синие» в сезоне-2016/17 выиграли чемпионат Англии.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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