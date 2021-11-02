Паулу Фонсека может возглавить «Астон Виллу»
«Астон Вилла» планирует расстаться с главным тренером Дином Смитом после четырех поражений подряд, сообщает Dialy Mail.
Бирмингемцы уже связались с португальцем Паулу Фонсекой, который рассматривается в качестве возможной замены Смиту.
48-летний Фонсека остается безработным после увольнения из «Ромы» в мае этого года.
В турнирной таблице АПЛ после 10 туров «Астон Вилла» набрала 10 очков и занимает 15 место.
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