Хави просит руководство «Барселоны» купить Поля Погба
Кандидат на должность главного тренера «Барселоны» Хави сказал руководству, что хочет видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает El Nacional.
Хави на данный момент является тренером «Аль-Садд». Испанский клуб ведет с ним переговоры.
Контракт французского футболиста с «МЮ» заканчивается летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Погба в 60 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 чемпионата Англии 28-летний игрок провел 9 матчей и отдал 7 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю