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Сегодня, 18:00

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Бесплатная трансляция матча АПЛ «Ливерпуль» — «МЮ» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Мохамед Салах и тренер Юрген Клопп.
Мохамед Салах (слева) и Юрген Клопп.
Фото Reuters

17 декабря «Манчестер Юнайтед» в гостях встретится с «Ливерпулем» в матче 17-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Энфилд». Начало — в 19.30 по московскому времени.

В социальной сети «ВКонтакте» пройдет в прямом эфире бесплатная видеотрансляция противостояния «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ». На сайте «СЭ» также идет текстовая трансляция игры «Ливерпуль» — «МЮ».

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» тренера Эрика тен Хага набрал 27 очков, занимая седьмое место в АПЛ. «Ливерпуль» Юргена Клоппа находится на первой строчке чемпионата с 37 баллами.

Ранее «МЮ» во второй раз в истории завершил групповой турнир Лиги чемпионов на последнем месте в таблице. Последний раз команда оказывалась четвертой в группе в сезоне-2005/06 с 4 баллами за 6 игр. Это клубный антирекорд по очкам в турнире.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Мохамед Салах и&nbsp;Андре Онана. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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Голкипер «МЮ» Онана – о своей игре: «Хотите сказать, что за полгода лучший вратарь ЛЧ может стать худшим в мире?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 2 : 0
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 2 : 2
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 3 : 0
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 0 : 2
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
17.12 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
17.12 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
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