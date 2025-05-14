Аморим оплатил билеты на финал Лиги Европы для 30 семей сотрудников «Манчестер Юнайтед»

30 семей сотрудников «Манчестер Юнайтед» смогут посетить финал Лиги Европы против «Тоттенхэма». Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим оплатил все билеты, сообщает ESPN.

Каждый сотрудник может взять с собой до двух друзей или членов семьи.

По информации Daily Mail, «МЮ» раздал сотрудникам малую количество билетов, так как клуб хочет заработать как можно больше на их продаже.

Финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 21 мая на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао. Начало — в 22.00 мск.