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14 мая 2025, 16:29

Аморим оплатил билеты на финал Лиги Европы для 30 семей сотрудников «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев

30 семей сотрудников «Манчестер Юнайтед» смогут посетить финал Лиги Европы против «Тоттенхэма». Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим оплатил все билеты, сообщает ESPN.

Каждый сотрудник может взять с собой до двух друзей или членов семьи.

По информации Daily Mail, «МЮ» раздал сотрудникам малую количество билетов, так как клуб хочет заработать как можно больше на их продаже.

Футболисты &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; празднуют победу над &laquo;Атлетиком&raquo; в&nbsp;ответном матче 1/2 финала Лиги Европы 8&nbsp;мая.«МЮ» и «Тоттенхэм» могут спасти сезон в финале Лиги Европы, «Челси» сразится за Лигу конференций с ярким «Бетисом»

Финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 21 мая на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао. Начало — в 22.00 мск.

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Рубен Аморим
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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