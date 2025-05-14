«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Семеньо из «Борнмута»

Форвард «Борнмута» Антуан Семеньо может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Talksport.

По сведениям источника, на 25-летнего ганца претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы уже провели переговоры с игроком.

В текущем сезоне Семеньо провел 40 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.