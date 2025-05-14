Аморим — о своем будущем в «МЮ»: «Я далек от того, чтобы сдаться и уйти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал свое будущее в клубе.

«С того момента, как я прибыл сюда, постоянно говорю о стандартах. Не могу молча смотреть на наши результаты в АПЛ и не брать на себя ответственность. Однако я далек от того, чтобы сдаться и уйти. Нам нужно играть хорошо. Если этого не случится, нас сменят другие люди, это обычная ситуация», — цитирует Аморима пресс-служба «красных дьяволов».

После 36 туров «Манчестер Юнайтед» с 39 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ.

21 мая команда сыграет против «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.