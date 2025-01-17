«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Холанном до 2034 года

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «горожан».

Новое соглашение 24-летнего норвежца рассчитано на 9,5 года — до лета 2034 года. Предыдущее истекало в конце сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что контракт Холанна станет одним из самых дорогих в истории футбола.

Холанн выступает за «горожан» с лета 2022 года. С того момента он провел за команду 126 матчей, забил 111 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

В текущем сезоне в активе форварда 21 забитый мяч и голевая передача в 28 матчах во всех турнирах.

После 21 тура «Манчестер Сити» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.