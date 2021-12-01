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Александр-Арнолд рассказал о значимости дерби с «Эвертоном»

12:43
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Защитник и воспитанник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд рассказал о том, что для него значит дерби с «Эвертоном».

«Мне очень нравятся эти матчи, особенно выездные. Ты понимаешь, что едешь туда, где все будут ждать от тебя неудачи, это мотивирует. Ты чувствуешь, что тебе есть что доказывать. Я люблю играть на чужих стадионах. Понятно, что сегодня будет громко, но для нас это лишь 90 минут игры в футбол, дело, за которое нам платят. Мы должны хорошо провести эти 90 минут и выиграть», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Александр-Арнолда.

Матч 14-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 декабря, начало встречи — в 23.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/it-means-lot-trent-alexander-arnolds-merseyside-derby-preview

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Иван Торопцев все материалы автора

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