Александр-Арнолд рассказал о значимости дерби с «Эвертоном»

Защитник и воспитанник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд рассказал о том, что для него значит дерби с «Эвертоном».

«Мне очень нравятся эти матчи, особенно выездные. Ты понимаешь, что едешь туда, где все будут ждать от тебя неудачи, это мотивирует. Ты чувствуешь, что тебе есть что доказывать. Я люблю играть на чужих стадионах. Понятно, что сегодня будет громко, но для нас это лишь 90 минут игры в футбол, дело, за которое нам платят. Мы должны хорошо провести эти 90 минут и выиграть», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Александр-Арнолда.

Матч 14-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 декабря, начало встречи — в 23.15 (мск).