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Артета рассказал о своих планах на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал о своих планах на зимнее трансферное окно
13:48
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своих планах на зимнее трансферное окно.

«Мы постоянно обсуждаем это с клубом. Каждую неделю мы говорим о том, как улучшить команду, о том, что может произойти в январское трансферное окно и как это может повлиять на «Арсенал». Как вы знаете, у нас есть несколько футболистов, у которых есть неопределенность насчет их будущего. Многое должно произойти. Не стоит ждать каких-то больших событий, но мы будем очень внимательны на трансферном рынке. Нужно быть готовыми, ведь могут быть травмы, нужно составлять планы с прицелом на это», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.

«Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 23 очками в 13 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/arteta-his-january-transfer-window-plans

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Иван Торопцев все материалы автора

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