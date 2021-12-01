Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своих планах на зимнее трансферное окно.

«Мы постоянно обсуждаем это с клубом. Каждую неделю мы говорим о том, как улучшить команду, о том, что может произойти в январское трансферное окно и как это может повлиять на «Арсенал». Как вы знаете, у нас есть несколько футболистов, у которых есть неопределенность насчет их будущего. Многое должно произойти. Не стоит ждать каких-то больших событий, но мы будем очень внимательны на трансферном рынке. Нужно быть готовыми, ведь могут быть травмы, нужно составлять планы с прицелом на это», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.

«Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 23 очками в 13 матчах.