Грилиш рассказал о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш заявил, что в 2020 году едва не перешел в «Манчестер Юнайтед». В тот период футболист играл за «Астон Виллу».

«Был близок к тому, чтобы уйти в «Ман Юнайтед», но в итоге так ничего и не вышло. Мы играли с «Юнайтед» в предсезонном матче в субботу, и я не должен был играть в кубковом матче с «Бертоном». Но после матча с «Юнайтед» я сказал руководству и своему агенту: «Если я не уйду, то подпишу новый контракт». Во вторник я погулял со своей собакой и подписал контракт с «Астон Виллой», в тот же день уже играл», — рассказал Грилиш The Telegraph.

В летнее трансферное окно 2021 года Грилиш перешел из «Астон Виллы» в «Ман Сити» за 117 миллионов евро.