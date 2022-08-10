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Сегодня, 23:30

Агуэро считает, что Силва может стать ключевым игроком в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, что Бернарду Силва может успешно начать карьеру каталонском клубе, сообщает Stake.

По данным источника, португалец дал понять руководству «горожан», что хочет покинуть английский клуб.

«Бернарду — невероятный футболист. Он отлично владеет мячом, ассистирует и забивает, он может играть на разных позициях. Я бы удивился, если бы «Манчестер Сити» отпустил Силву, потому что он вносит большой вклад из года в год, но все может быть.

Если он перейдет в «Барсу», то сможет играть там ключевую роль в игре с контролем мяча, которую так любит Хави», — сказал Агуэро.

В прошлом сезоне АПЛ  футболист провел 35 игр, забив 8 голов и отдал 4 голевые передачи.

Бернарду Силва
Серхио Агуэро
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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