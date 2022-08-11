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Сегодня, 07:15

Мать Рабьо обсудит с «Манчестер Юнайтед» зарплату сына и комиссионные

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» пытается подписать полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в четверг, 11 августа ожидаются новые переговоры между матерью и агентом 27-летнего француза Вероникой и манкунианским клубом.

Отмечается, что стороны попытаются договориться о зарплате и комиссионных.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» договорились с туринским клубом о трансфере Рабьо.

В прошедшем сезоне полузащитник отдал 2 результативные передачи в 45 матчах за туринцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Адриен Рабьо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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