Чичарито заявил, что согласился бы перейти в «МЮ» бесплатно
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито), форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» рассказал, что был бы готов сейчас стать игроком манкунианцев.
«Вернуться в «МЮ»? Это маловероятно из-за возраста и прошлого, но, если бы «Юнайтед» хотел меня, я бы ушел бесплатно», — цитирует Чичарито Tuttomercatoweb.
В составе «МЮ» Чичарито дважды выигрывал АПЛ (2010/11, 2012/13) и становился обладателем Суперкубка Англии (2010).
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|3
|
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|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
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|3
|
6
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|1
|1
|0
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|
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|
8
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|
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|0
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|1
|
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|1
|0
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|0
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|1
|
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|1
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|0
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|1
|
12
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
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|1
|0
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|1
|0-2
|0
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|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1
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