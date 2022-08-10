Чичарито заявил, что согласился бы перейти в «МЮ» бесплатно

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито), форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» рассказал, что был бы готов сейчас стать игроком манкунианцев.

«Вернуться в «МЮ»? Это маловероятно из-за возраста и прошлого, но, если бы «Юнайтед» хотел меня, я бы ушел бесплатно», — цитирует Чичарито Tuttomercatoweb.

В составе «МЮ» Чичарито дважды выигрывал АПЛ (2010/11, 2012/13) и становился обладателем Суперкубка Англии (2010).