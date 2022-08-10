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Сегодня, 22:41

Чичарито заявил, что согласился бы перейти в «МЮ» бесплатно

Виктория Кравченко
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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито), форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» рассказал, что был бы готов сейчас стать игроком манкунианцев.

«Вернуться в «МЮ»? Это маловероятно из-за возраста и прошлого, но, если бы «Юнайтед» хотел меня, я бы ушел бесплатно», — цитирует Чичарито Tuttomercatoweb.

В составе «МЮ» Чичарито дважды выигрывал АПЛ (2010/11, 2012/13) и становился обладателем Суперкубка Англии (2010).

Хавьер Эрнандес Балькасар
ФК Манчестер Юнайтед
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
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 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
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 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
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 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
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35 тур
36 тур
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
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Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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