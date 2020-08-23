Жена Зинченко объяснилась за свои слова с критикой Гвардьолы

Влада Седан, жена украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, в своем Instagram объяснила высказывания о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардьоле после проигранного «Лиону» (1:3) четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» — «Лион». Я не знала, что эта тема вызовет такой резонанс, будет настолько обсуждаема. Но я готова вам ответить. Повторяю: мнение, озвученное мною здесь и на моем Youtube-канале, является исключительно моим мнением. Прежде чем комментировать результат матча, я несколько раз сказала, что не являюсь аналитиком, критиком или экспертом. Я отметила, что мое мнение не объективное, но это мое мнение, которым я делюсь на своем Youtube-канале. Это были мои эмоции, мои личные переживания и выводы после матча. Для тех, кто «в танке» и вырывает слова из контекста, не поленюсь сказать еще раз: по моему мнению, выбранная тактика на конкретный матч против «Лиона» абсолютно себя не оправдала, свидетельством чего стала перестройка игры «Сити» во втором тайме и результат матча в итоге. Не отказываюсь от своих слов, но хочу отметить, что я никого не назвала слабым тренером или ставила его статус под сомнение. Надеюсь, вы понимаете мое настроение и не будете вырывать из контекста. А если и так, то проецируйте их на меня, а не на других людей", — написала Седан.