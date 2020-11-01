Пять игроков «Аталанты» могут не сыграть против «Ливерпуля»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о кадровых потерях перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро в игре против «Кротоне» ушли с поля с мышечными травмами, в то время как Робин Гозенс и Мартен де Рон также, как ожидается, пропустят поединок с «Ливерпулем».
Нам также придется подождать, чтобы увидеть, что с Рафаэлем Толои, который получил сильный удар по колену, так что посмотрим, кого мы сможем вылечить, а кого — нет», — цитирует Гасперини Football Italia.
К слову, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится 3 ноября в Бергамо.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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