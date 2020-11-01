Пять игроков «Аталанты» могут не сыграть против «Ливерпуля»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о кадровых потерях перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро в игре против «Кротоне» ушли с поля с мышечными травмами, в то время как Робин Гозенс и Мартен де Рон также, как ожидается, пропустят поединок с «Ливерпулем».

Нам также придется подождать, чтобы увидеть, что с Рафаэлем Толои, который получил сильный удар по колену, так что посмотрим, кого мы сможем вылечить, а кого — нет», — цитирует Гасперини Football Italia.

К слову, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится 3 ноября в Бергамо.