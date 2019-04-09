"Ливерпуль" дома обыграл "Порту"

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба мяча английская команда забила в первом тайме усилиями Наби Кейта и Роберту Фирмину.

Ответный матч пройдет в Португалии 17 апреля.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) – "Порту" (Португалия) – 2:0 (2:0)

Голы: Кейта, 5 (1:0). Роберту Фирмину, 26 (2:0).

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Милнер, Хендерсон, Фабинью, Кейта, Салах, Роберту Фирмину (Старридж, 82), Мане (Ориги, 73).

"Порту": Касильяс, Макси Перейра (Фернанду, 77), Фелипе, Эдер Милитау, Теллес, Корона, Данилу Перейра, Оливер Торрес (Бруну Кошта, 73), Отавиу, Марега, Соарес (Брахими, 62).

Предупреждения: Соарес, 17. Фелипе, 61.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

9 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".