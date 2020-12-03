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Лэмпард считает Жиру примером для молодежи «Челси»

07:56
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Севильей» в Лиге чемпионов (4:0) отметил высокий уровень форвард Оливье Жиру. Француз в этой встрече оформил покер.

— Жиру — абсолютный профессионал, — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда. — Он не всегда является игроком старта, но его выступления показали, что он является отличным примером для молодых игроков, чтобы они продолжали хорошо тренироваться.

Севилья — Челси

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