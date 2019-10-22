Ковач считает «Олимпиакос» очень сильным соперником для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач — о матче с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.

— «Бавария» стремится побеждать в каждом матче, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — Мы также знаем, что будем играть против очень сильного соперника, который смог отыграться против «Тоттенхэма» после 0:2. Мы должны держать это в уме. Их болельщики будут оказывать сильную поддержку. Это будет тяжелая игра, но мы хотим одержать в ней победу. Серж Гнабри в порядке и здоров. Он продемонстрировал это в последних матчах. Он готов на все сто процентов.

Матч «Олимпиакос» — «Бавария» начнется в 22.00 по московскому времени.