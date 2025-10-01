Футбол
1 октября, 00:11

Кейн признан лучшим игроком матча с «Пафосом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Reuters

Нападающий «Баварии» Харри Кейн получил награду «Игрок матча» после победы над «Пафосом» (5:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. 32-летний англичанин в этой встрече оформил дубль.

«Бавария» с 6 очками вышла на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Пафос» идет на 27-й строчке — 1 очков.

В 3-м туре немецкая команда сыграет против «Брюгге» (22 октября), а «Пафос» на выезде встретится с «Кайратом» (21 октября).

Харри Кейн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
