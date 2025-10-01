Футбол
1 октября, 00:00

«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю», Осимхен забил гол

Ана Горшкова
Корреспондент

«Галатасарай» переиграл «Ливерпуль» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле.

Единственный гол в матче забил Виктор Осимхен. Он реализовал пенальти на 16-й минуте.

«Галатасарай» одержал первую победу в этом сезоне ЛЧ и с тремя очками находится на 18-м месте. «Ливерпуль» с таким же количеством очков занимает 16-е место.

В 3-м туре ЛЧ «Галатасарай» 22 октября примет «Буде-Глимт», «Ливерпуль» в этот же день сыграет с «Айнтрахтом».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. RAMS Park (Стамбул)
Галатасарай
1:0
Ливерпуль
Источник: Таблица Лиги чемпионов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Ливерпуль
  • Игорь Сергеев

    По-ходу Ливер сдох. Второе поражение подряд. Обычно сдыхают после Рождества, а нынче ещё толком ничего не началось, а уже сдохли. Понакупили каких то несмышлёнышей, вот и результат.

    01.10.2025

  • Секир-башка

    А ведь Секир-башка предупреждал...

    01.10.2025

  • Vladislove Dobry

    Удивили , конечно .

    01.10.2025

  • Vitalik Klimov

    Ай да турки!!!:grinning::metal:

    01.10.2025

    • «Буде-Глимт» Хайкина упустил победу над «Тоттенхэмом» в ЛЧ

    Кейн признан лучшим игроком матча с «Пафосом»

