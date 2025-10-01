«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю», Осимхен забил гол

«Галатасарай» переиграл «Ливерпуль» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле.

Единственный гол в матче забил Виктор Осимхен. Он реализовал пенальти на 16-й минуте.

«Галатасарай» одержал первую победу в этом сезоне ЛЧ и с тремя очками находится на 18-м месте. «Ливерпуль» с таким же количеством очков занимает 16-е место.

В 3-м туре ЛЧ «Галатасарай» 22 октября примет «Буде-Глимт», «Ливерпуль» в этот же день сыграет с «Айнтрахтом».