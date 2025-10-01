Хаби Алонсо после матча с «Кайратом» подарили говорящую рыбу

На пресс-конференции после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» — «Реал» (0:5) главному тренеру мадридской команды Хаби Алонсо подарили игрушечную рыбку, которая повторяла фразу нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе с презентации: «Uno, dos, tres, Hala madrid!» («Раз, два, три, вперед, Мадрид!»).

Пресс-атташе «Реала» немедленно убрал рыбу под стол, где игрушка продолжила кричать фразу с презентации Мбаппе в мадридском клубе.

«Реал» набрал 6 очков и идет на втором месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» после двух поражений — последний.

В 3-м туре испанская команда сыграет против «Ювентуса» (22 октября), а «Кайрат» сыграет против «Пафоса» (21 октября).