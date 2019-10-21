Иван Перишич: «Баварии» придется приложить все силы для победы над «Олимпиакосом»

Полузащитник «Баварии» Иван Перишич — о матче группового турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

— Я играл у них в гостях еще в составе Дортмунда. На стадионе царит жаркая атмосфера — мы должны будем с самых первых минут играть сосредоточенно и прикладывать все силы. В противном случае нам будет сложно победить, — цитирует хорвата официальный сайт «Баварии». — Мне уже приходилось несколько раз играть в Греции — против «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», ПАОКа. Атмосфера всегда была особенной. В Турции и Хорватии тоже болеют очень страстно — мне нравится это, любому футболисту это нравится. У нас на счету шесть очков, мы находимся на правильном пути. Мы едем в Пирей, чтобы победить.

Матч «Олимпиакос» — «Бавария» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.