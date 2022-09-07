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7 сентября, 05:23

Де Брейне считает, что Холанн может играть еще лучше

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кевин де Брейне.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после победы над «Севильей» в 1-м туре Лиги чемпионов похвалил нападающего Эрлина Холанна. 22-летний норвежец забил в ворота испанской команды 2 гола.

«Холанн адаптировался очень хорошо. Но, кроме голов, есть и другая часть игры, и в этом смысле приспособиться сложнее. Если Холанн поймает наш стиль игры, то заиграет на еще более крутом уровне», — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.

В следующем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против дортмундской «Боруссии». Матч пройдет 14 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035654--sevilla-vs-man-city/
Кевин де Брейне
Эрлин Холанн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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