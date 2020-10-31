Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Ботафого» — «Сеара»: видеотрансляция матча — 31 октября в 23.00

21:00
«Ботафого» — «Сеара».
«Ботафого» — «Сеара».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

Вечером субботы, 31 октября, в матче 19-го тура бразильской серии A встречаются «Ботафого» — «Сеара».

Начало игры — 23.00 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Ботафого — Сеара

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир