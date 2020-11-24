Не надо обвинять Трусову! Она была на «Гран-при» не в форме и не ныла после поражения

Четвертое место Александры — неудача, но не стоит из нее раздувать катастрофу.

Споры и эмоции по поводу тяжелого выступления Александры Трусовой на «Гран-при России» не утихают. Вполне логично: самая одаренная технически фигуристка осталась вне подиума и сделала возможным один из самых сенсационных результатов за последние годы. Есть что обсудить за месяц до чемпионата России в Челябинске, где будут разыгрываться путевки в сборную.

Грамотность Плющенко и Трусовой будут обсуждать долго

Подогрел дискуссию отчет на официальном сайте федерации, в котором давалась довольно жесткая оценка выступлениям Трусовой и Косторной, а также тренерским решениям Евгения Плющенко: «Заявить [прыжки] — одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, сколько необходимо и каких прыжков, — это другая история».

Нюанс здесь в том, что Трусова вне зависимости от названия ее школы представляет Россию, а федерация по умолчанию бьется за всех своих спортсменов. Да и Плющенко, строго говоря, тренер сборной России. Статья же носила эмоциональный и публицистический характер, и в ней сильно не хватало приписки о том, что мнение автора может не совпадать с позицией федерации.

Трусовой не важен результат?

В нынешнем фигурном катании вообще мало обсуждения мест и контакта между соперниками. Посмотрите на любое интервью: главное — свой чистый прокат, а о соперниках я вообще не думаю. «В очередь!» Дмитрия Козловского — как крик вопиющего в этой пустыне дипломатичности.

Трусова не исключение. Она не смотрит оценки соперниц и почти не читает комментарии в соцсетях. Но сказать, что она не победительница по натуре, никак нельзя. До четвертого места в Москве Трусова выдала серию из 28 подиумов на всех стартах, и 18 (64,2%) из них — это первая ступень. Проблемы начались в прошлом сезоне, когда после нескольких бронзовых медалей Трусова сменила тренера. Да, отсутствие четверных было одним из факторов, но вряд ли фигуристка и ее семья искали другие варианты только ради попадания в Книгу рекордов Гиннесса. Просто та самая контактная борьба между фигуристами, которую всячески хотят скрыть, прорвалась наружу.

А желание исполнять сложные прыжки во что бы то ни стало передалось от сезона-2019/20, когда Александру сдерживали, но это принесло поражения на основных турнирах. Если она будет делать те самые четверные, то будет побеждать, и эти понятия тождественны. Во всяком случае, на этапах Кубка России в борьбе с реальными конкурентами это принесло две победы.

Не стоит делать далекоидущих выводов из провала

Насколько мне известно, у Трусовой были проблемы с правой ногой еще до старта соревнований, повреждение она получила еще на тренировках — а ведь до старта все шло идеально, и даже технические специалисты видели ее прокаты с четырьмя четверными.

Правая нога — толчковая при лутце, возможно, и этим объясняется неожиданное падение на тройном лутце в конце выступления. Впрочем, важна нога и в реберных прыжках, и в принципе во всех элементах. Задняя поверхность бедра болела и до падения на акселе в короткой проиграмме, но повреждение могло усугубиться. Так или иначе — многие заметили тейп на бедре во время произвольной программы. Правая нога — толчковая при лутце, возможно, и этим объясняется неожиданное падение в конце выступления. Впрочем, важна нога и в реберных прыжках, и в принципе во всех элементах. Возможно, повреждение усугубилось в первый день выступлений. Так или иначе, многие заметили тейп на бедре во время произвольной программы.

Тейп на ноге Трусовой во время произвольной программы Гран-при. Говорят, тейпы приходилось использовать и до КП( pic.twitter.com/CYVKBOYlv1 — Lublineс93 (@Lublinec931) November 24, 2020

Да, Трусова провалилась и весь прокат скорее демонстрировала чудеса страховки руками, чем исполнения четверных. Но давайте отдадим ей должное: даже если повреждение незначительное, она не стала рассказывать о нем после выступления, ограничившись фразой о недовосстановлении после Казани. А ведь могла бы во всех красках рассказать о боли и о том, как на воле и характере все же решила выступать. И есть в разных видах спорта люди, которые иногда делают на этом акцент.

В любом случае относиться к поражению Трусовой пока стоит как к единичному случаю — потому что в этом сезоне оно и есть исключение из правил. И уж точно вряд ли за месяц до главного старта сезона имеет смысл говорить о глобальных выводах насчет смены тренера. Не так много вокруг вариантов — и время неподходящее.

Вполне возможно, у Трусовой действительно есть проблемы — но психологического плана. Тренеры самой фигуристки и специалисты в один голос говорят — на тренировках Александра рвет и мечет. Это можно было бы посчитать за браваду команды Плющенко, если бы самому не довелось присутствовать на одной из таких тренировок на катке и десятках сессий перед соревнованиями. Собственно, прокат с пятью квадами на тренировке в «Хрустальном» тоже получался.

Возможно, чтобы справиться с нестабильностью, Трусовой нужно больше стартов. В конце концов, в Москве их проходит много, в том числе без зрителей. Есть чемпионат Санкт-Петербурга, который пройдет в середине декабря, до национального первенства в Челябинске. Вряд ли Трусовой будут запрещать заявиться хотя бы вне конкурса.

Но одним мороженым после проката такие проблемы точно не решить.