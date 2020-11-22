Плющенко навредил Трусовой? Что происходит с Русской Ракетой

Разбираемся в проблемах двукратной чемпионки мира среди юниоров.

«Гран-при России». Женщины

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 223,39

2. Алена Косторная (Россия) — 220,78

3. Анастасия Гулякова (Россия) — 199,03

На этапе «Гран-при» в Москве рекордсменка мира Александра Трусова перепрыгнула саму себя. Правда, со знаком минус: она впервые во взрослой карьере не попала в призеры соревнований, показав один из худших прокатов в своей жизни. Сама фигуристка объяснила это нехваткой времени на восстановление после этапа Кубка в Казани. Действительно ли проблемы в физическом состоянии спортсменки?

Погоня за сложностью

Александра по натуре максималист. Она неоднократно заявляла, что ей нравится делать что-то первой в истории, исполнять сложнейшие прыжки.

— Конечно, хочется его поскорей выучить, сделать первой, но пока не могу начать никак, к сожалению, — заявила Трусова в мартовском интервью «СЭ» о четверном риттбергере.

Только вот в погоне за прыжками у нее иногда не остается времени и сил на вторую составляющую фигурного катания — скольжения. Это слабое место Саши, и она сама это понимает.

— В новом сезоне будем много работать над скольжением, вращениями, артистизмом, — сказала фигуристка в июне после перехода к Евгению Плющенко.

Однако амбициозная Трусова гонится за двумя зайцами. И получается пока не очень. А Саше хорошо бы сконцентрироваться на чем-то одном и постепенно прибавлять. На фоне ее подруги по академии Алены Косторной кажется, что риск совершенно не оправдан. Так оно и есть: попытки Трусовой исполнить тройной аксель, дабы усилить короткую программу, получались неудачными. Более того, Трусова в текущем сезоне ни разу не смогла откатать чисто все шесть программ, так как в короткой была погоня за трикселем, а в произвольной — за квадами.

— Тройной аксель точно будет, четверной риттбергер, если получится, вставим. Постараюсь стать намного чище, чем в прошлом сезоне. Тогда я прыгала и три четверных, и четыре. Для меня это очень важно. Надеюсь, в следующем прыгну пять. Раньше часто не могла справиться с волнением, — говорила фигуристка в июне. Но очевидно, что эта тактика не работает: весомых побед на взрослом уровне Трусова пока не одерживала.

В такой ситуации логичнее сосредоточиться на улучшении вращений и скольжения. С техникой у Трусовой все хорошо, однако ей не удается катание без падений. И здесь стоило бы делать то, что хорошо получается, а не пытаться прыгнуть сырой тройной аксель или четверной сальхов, который редко удается на соревнованиях (из девяти попыток с 2017 года лишь три удачные). Лучше исполнять по два-три четверных прыжка, но делать те, которые ей хорошо даются, например лутц или тулуп. Правда, у нее и с ними бывают проблемы, но все же удачных попыток больше. Все-таки чисто исполненная произвольная программа лучше, чем бесконечная русская рулетка, когда падения происходят почти гарантировано.

Беспощадный пубертат

Свой отпечаток на проблемы фигуристки накладывает еще и пубертатный период, который ей предстоит пережить, и об этом важно помнить. Тело растет, меняется, и Александра вынуждена с этим работать. Пока сложно сказать, как сильно переходный возраст повлиял на ее состояние, потому что ошибки она допускает те же, что и в прошлом сезоне: падения с четверных, лутц-риттбергер, который «достал» спортсменку, и ее поспешность с тройным акселем, который, судя по всему, все еще в сыром виде.

Вероятно, амбиции Саши также связаны с пубертатом. Та же Елизавета Туктамышева, которая по нынешним меркам может считаться чуть ли не ветераном фигурного катания, действует намного осторожнее с четверным тулупом и пока не вставляет его в программы, потому что, со слов спортсменки, он еще не готов. А Трусовой нужно все сделать как можно быстрее. «Хочу все и сразу» — цитата спортсменки из интервью Марии Командной.

Вспомните себя в подростковом возрасте: как мы расстраивались, когда чего-то очень сильно хотели, но это у нас не получалось! И нас не устраивал минимум — мы хотели максимум. Так уж заложено природой, что в 16 лет мы готовы рисковать, а после 20 уже решаем сто раз подумать, прежде чем что-то сделать.

Хотелось бы, чтобы Саша вместе с тренерским штабом приняла установку на стабильное и чистое катание. Ведь подобные мысли у нее были.

— Мы решили, что нужно попробовать еще где-то, раз у меня не выходит чисто откатать программы. Решили, лучше у Плющенко, поскольку он сам катался с четверным, — рассказала Александра в документальном фильме на «Матч ТВ».

А для этого стоит перестать исполнять то, что не получается из раза в раз. Даже с двумя четверными тулупами и лутцем можно побеждать. Особенно с учетом улучшения вращений и скольжения.

Смена специалистов

И нет, здесь не пойдет речь о том, что Плющенко за полгода навредил Трусовой. Фигуристка часто падала и во время занятий с Этери Тутберидзе. Конечно, такого провала, как в произвольной на этапе «Гран-при», в карьере Саши припомнить трудно: шесть штрафных баллов, четыре падения, куча недокрутов... Смотреть было просто страшно. Но все это целый комплекс факторов.

С момента перехода в акадению Плющенко Трусова сменила несколько тренеров. Она поработала с Еленой Ильиных, Сергеем Розановым, с которыми на данный момент уже не сотрудничает. Теперь фигуристка продолжает тренироваться лично с Плющенко, также ею занимается Дмитрий Михайлов. И в контексте смены штаба, сложностей пубертатного периода подобные метаморфозы добавляют трудности. У каждого тренера свой подход, акценты и методики. Ко всему нужно привыкнуть, адаптироваться, сработаться нужно, в конце концов. А тут получается, что фигуристка поработала некоторое время — и снова новый специалист.

При таком подходе сложно концентрироваться на проблемных моментах и, соответственно, отточить их исправление. Хоть и сама Трусова, и ее тренер Плющенко уже говорили об улучшении скольжения, пока кое-какие изменения есть только в короткой программе, в которой фигуристка предстает более легкой и женственной. А вот в произвольной все та же Саша-технарь.

Ну и стоит упомянуть о давлении, которое свалилось на Трусову именно после ухода от Тутберидзе к Плющенко. Теперь при каждой неудаче в ее адрес летят мнения о неправильном решении сменить тренера. Да еще и все ждут тех самых улучшений, за которыми Саша, собственно, и уходила к двукратному олимпийскому чемпиону. А у двукратной чемпионки мира среди юниоров и так хватает проблем, которые нужно исправлять.

И корень этих проблем в планке, которую спортсменка сама себе задает. Где-то не хватает сил, концентрации, а где-то идет неоправданный риск. Тренера сейчас можно упрекнуть лишь в том, что он позволяет Трусовой ставить такие масштабные задачи. В тренерском штабе Тутберидзе Александру сдерживали по количеству четверных. А на чемпионате Европы было принято решение отказаться от тройного акселя.

Сейчас фигуристка идет на четыре квада и пытается исполнить злополучный триксель из раза в раз. Понятно, что в текущем сезоне единственным по-настоящему серьезным стартом, скорее всего, станет лишь чемпионат России. Но проблемы лучше решать сейчас. И здесь нужна здравая оценка возможностей и рисков — со стороны тренера в том числе.

Вероятно, на тренировках у Трусовой все прекрасно. Но на соревнованиях уже третий турнир подряд далеко не все гладко. Возможно, именно после «Гран-при» в Москве для Саши начнутся кардинальные изменения. И риск будет только оправданным.