Александре не хватает холодного расчета — в мечтах у нее скорее покорение нового прыжка, а не «золото» Олимпиады

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на этапе «Гран-при России» впервые во взрослой карьере не смогла чисто исполнить ни одного четверного прыжка без ошибок и не попала в призовую тройку. Такого со спортсменкой не случалось как минимум четыре года. Мало кто ожидал настолько неудачного результата от Трусовой, и ее провал стал главной сенсацией соревнований в Москве и главной темой для обсуждений. Только вот если разобраться, подобный итог был скорее логичным, а провальное выступление без медалей — дело времени. Потому что складывается впечатление, что для Трусовой победа не приоритет.

Федерация подметила главную ошибку Трусовой

Среди всех рецензий на выступление фигуристок в Москве больше всего запомнилась статья на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. «Трусова заявила в произвольной самый сложный контент из того, что планировали катать все участники московского этапа. На четыре четверных не решился никто, включая лидеров мужских соревнований. Но заявить — одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, сколько необходимо и каких прыжков, — это другая история», — написала пресс-секретарь ФФККР Ольга Ермолина на официальном сайте федерации.

Можно долго спорить о том, имел ли моральное право официальный сайт на такие эмоциональные реакции, которые в том числе могут восприниматься как позиция всей организации, а не личное мнение автора материала. Тем не менее, с большинством тезисов, обозначенных в статье на сайте ФФККР, нельзя не согласиться. Действительно, одно дело — вставить в программу четыре четверных прыжка. Другое дело — их исполнить и с ними победить.

Давайте вспомним, с чего вообще началась гонка за новыми прыжками, которая привела нас к четверным лутцу и риттбергеру? Почему их не исполняли пять лет назад, но делают сейчас? Работать над квадами впервые серьезно начали три-четыре года назад, причем не только в группе Этери Тутберидзе. Удачные попытки четверного сальхова были, например, у Элизабет Турсынбаевой в 2017 году, которая на тот момент тренировалась у Брайана Орсера в Канаде. Цель изучения ультра-си была очевидна: поиск конкурентного преимущества, которое позволит обходить других спортсменок.

Технический прогресс в фигурном катании — это естественный процесс, который не остановить без искусственных ограничений. Когда большинству покорились все прыжки в один оборот, лидеры выучили двойные. За двойными пошли тройные, а когда даже тройной аксель перестал удивлять, энтузиасты стали пробовать квады. Они шли на риск, потому что понимали — в случае успеха их ждет серьезная награда.

Большинство учит новые элементы ради конкурентного преимущества

При этом, когда необходимости исполнять что-то уникальное для победы нет, то большинство и не будет пробовать. Лучше всего на этот счет высказалась в свое время Серафима Саханович. Когда она была юниоркой, тренеры ей предлагали попробовать четверные. На что она ответила: «Зачем? Я ведь и так всех побеждаю?»

Так мыслят многие. Та же Алена Косторная долго отказывалась от изучения тройного акселя, пока не осознала, что без него она не сможет претендовать на успех. «К работе над тройным акселем меня подтолкнуло уязвленное самолюбие», — признавалась спортсменка. На прошлогодних контрольных прокатах сборной Алена смотрелась блекло на фоне Трусовой и Щербаковой с их четверными. Косторная рисковала остаться вне обоймы сборной — и принялась усложняться.

При этом над четверным сальховом Косторная работу не форсировала. Опять же, зачем? Алена победила на всех международных стартах и с тройным акселем. Точно такая же ситуация с Елизаветой Туктамышевой. Она не просто вернула себе аксель в три с половиной оборота, но и стала исполнять его по несколько раз за прокат, а также выучила четверной тулуп, работает над сальховом. Потому что перестала побеждать, попадать в призы.

Здесь четко прослеживаются причина и следствие. Тренеры и спортсмены видят, что уже не могут побеждать с прежним набором прыжков, и хотят учить новые. При этом если правила меняются и польза от новых элементов уже не так очевидна, большинство будет от них отказываться.

Самый показательный пример — четверные в парном катании. В парах уже пробовали четверные выбросы — первые успешные попытки были чуть ли не в конце 1990-х. Активно работать над четверными стали после Олимпиады в Сочи, но сразу же после Пхенчхана про выбросы и подкруты больше чем в три оборота забыли. Связано это с новой системой оценки парных элементов, где стоимость четверных, по сути, обесценили. Высокий риск без существенных преимуществ — мало кто выберет такой путь. По этой же причине не делают парники и четверных прыжков. Артур Дмитриев говорил, что при желании это возможно, только примерный процент успешных попыток будет 10-15. И математически это невыгодно, гораздо выгоднее надежные тройные.

Еще из примеров — знаменитая «поправка Загитовой». Алина выиграла Олимпиаду за счет уникальной по расстановке элементов программе, где все прыжки были во второй половине проката. За такую постановку нещадной критике подвергли как саму Загитову, так и хореографа Даниила Глейхенгауза. Но тактика сработала: за счет бонусных баллов Алина обошла Евгению Медведеву и стала чемпионкой Игр. На следующий сезон Международный союз конькобежцев (ISU) существенно сокращает бонусы за прыжки во второй половине программы — и больше мы таких программ не видим.

Трусова делает четверные ради четверных — победы для нее вторичны

Фигурное катание — это прежде всего спорт, поэтому здесь действует самый главный закон спорта: поиск максимально эффективного пути достижения результата. Эффективность измеряется трудозатратами, сложностью исполнения и процентом вероятности успеха.

Наверняка в футболе вы больше восхищаетесь безбашенной игрой в атаке, а не попытками удержать преимущество в один мяч после быстрого гола в самом начале игры. Только задача тренера — не развлекать зрителя (если такая задача и есть, то она вторична), а приносить результат. И пока тактика игры на удержание приносит результат — она единственно правильная.

Можно сколько угодно ругать Глейхенгауза за бесконечные махи ногами Камилы Валиевой, но раз при текущей судейской системе за них она получает высокие компоненты — Даниил все делает правильно. Можно грустить, что больше нет действительно запоминающихся дорожек шагов, как в «Зиме» Ягудина. Но откуда они возьмутся, если задача фигуриста — выполнить определенное количество шагов и получить от судей четвертый уровень? Прагматизм и холодный расчет — вот главный путь к победе.

Только вот в случае с Трусовой все иначе. Если внимательно вслушаться в ее слова из немногочисленных интервью, то в них редко звучат фразы о планах выиграть Олимпиаду, чемпионат мира. Она говорит, что хочет остаться в истории и выучить все четверные.

То есть причина и следствие у Александры поменялись местами. Для нее ключевая задача — выучить новый квад, который попутно при удачном исполнении принесет ей победу. Она хочет покорять Книгу рекордов Гиннеса, прыгать по шесть четверных прыжков как Натан Чен. И при этом совершенно не думает, а нужны ли ей шесть четверных.

Тот же Чен проиграл свою первую Олимпиаду из-за квадов. Тренер Рафаэль Арутюнян говорил ему, что не стоит и в короткой идти на максимум в технике, рисковать и делать два четверных прыжка с тройным акселем. Натан не послушал, завалил прокат и не смог в итоге выиграть в Корее даже «бронзу». Хотя установил мировой рекорд, исполнив в произвольной свои шесть четверных прыжков.

Теперь Натан подходит к ультра-си умнее и вставляет ровно то количество квадов, сколько нужно для победы. Рядовой «Гран-при» или американский «челленджер»? Хватит и двух-трех. Борьба с Юдзуру Ханю? Тогда заходим на все пять или даже шесть.

Побеждает тот, кто грамотнее оценивает свои силы, а не идет ва-банк

Лучший пример отношения Трусовой к новым прыжкам — финал «Гран-при» прошлого года. Перед ним Александра выучила тройной аксель. Этот прыжок ей долго не давался и ей хотелось как можно скорее сделать его на соревнованиях.

Тренеры были против, но остановить ее не смогли. В результате Трусова зашла на прыжок, упала и уже в короткой практически лишила себя шансов на общую победу. «Мы его только недавно выучили, и пока стабильность исполнения оставляет желать лучшего. Это был такой риск-риск, но это же Саша!» — сказал потом Глейхенгауз.

Весь прошлый сезон Трусова боролась с тренерским штабом Тутберидзе за право делать максимальное количество четверных. Тренеры ее сдерживали, она проигрывала и еще больше нервничала. В результате спор о квадах стал одной из ключевых причин перехода к Плющенко.

В новой команде Трусовой позволяют гораздо больше, только вряд ли это верный путь. Потому что как раз тренеры должны ограничивать порывы спортсмена и здраво оценивать его возможности.

Взять опять же «Гран-при России». На нем победы одержали Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда. Спортсмены Алексея Мишина исполняли ультра-си, но ровно в том количестве, которое было им нужно для успеха. Туктамышева делает на тренировках четверной тулуп, Коляда — четверной лутц. Но в Москве этих прыжков от подопечных Мишина мы не видели. Как и тройного акселя от Гуляковой. Потому что на данный момент прыжки сырые и риск их исполнять ничем не оправдан.

Поэтому если Трусову не сдерживать в рамках, то она никогда не станет великой чемпионкой. Она уже в любом случае останется в истории, но можете ли вы сходу вспомнить, кто сделал первый четверной у мужчин? Курт Браунинг, и он ни разу не выигрывал Олимпиаду. А четверной лутц первым прыгнул и вовсе малоизвестный канадец Брэндон Мроз. У него вообще во взрослой карьере не было ни одной победы. Есть над чем задуматься.