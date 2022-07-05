Легенда фигурного катания Ханю продолжает карьеру и бьется за новые прыжки

Но мечту японца о четверном акселе может отобрать русский вундеркинд.

Межсезонье, особенно постолимпийское, — тяжелое время для фаната фигурного катания. После изматывающего сезона многие фигуристы сдаются и решают либо приостановить свою карьеру на неопределенный срок, либо и вовсе вешают коньки на гвоздь. Особенно часто уходят те, кто уже успел выиграть медали на крупных стартах, и не один раз. Тем приятнее слышать о том, что находятся и обратные примеры. Так двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю объявил, что этой осенью снова выйдет на лед. В чем мотивация продолжать выступления прославленному атлету, в жизни которого было очень много травм?

После победы в Пхенчхане поводом остаться был четверной аксель

Если брать мировую аудиторию фигурного катания, то самым популярным и известным фигуристом смело можно называть Юдзуру Ханю. Так ли много в мире двукратных олимпийских чемпионов в мужском одиночном? Фанаты Ханю по всей планете с придыханием следят за каждым шагом своего любимца и закидывают любую арену, на которую он приезжает, плюшевыми Винни-Пухами. По крайней мере закидывали до всех ковидных запретов. Самое страшное для поклонников Юдзуру — это мысль о том, что он завершит карьеру. Со страхом они следят за новостями каждое лето. И успокоиться сейчас фанаты смогли, только когда увидели фамилию кумира в списке сборной Японии на сезон 2022/23.

Юдзуру Ханю. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

«Спасибо за вашу постоянную поддержку. Я сделаю все возможное, чтобы достичь еще больших высот и в этом сезоне», — цитирует Ханю пресс-служба федерации фигурного катания Японии. Решение двукратного олимпионика во многом удивительное. После того как в 2018 году Юдзуру во второй раз выиграл олимпийское золото, единственной мотивацией продолжать выступления для него стала мечта о четверном акселе. Ханю стремился первым исполнить этот прыжок и долгое время был едва ли не единственным спортсменом, кто его тренировал (сразу вспоминается разве что россиянин Артур Дмитриев). К тому же быстро подошло время следующей Олимпиады, и Пекин-2022 выглядел заманчивой идеей. Стать трехкратным чемпионом и перейти из разряда великих в категорию величайших...

Предыдущий олимпийский цикл стал неудачным

Реализовать все планы так и не удалось. Резко возросла конкуренция. Сначала вперед вырвался американец Нэтан Чен, а потом и внутри страны Юдзуру стали постепенно теснить Шома Уно и вундеркинд Юма Кагияма. Ханю потерял прежнюю уверенность в себе, впервые за долгое время ему не хватало технического контента, а преимущество в артистизме соперники постепенно нивелировали. Выходом мог стать тот же четверной аксель, а также более жизненные варианты с четверным флипом и лутцем. Последний прыжок Ханю смог покорить, но последствия многочисленных травм дали о себе знать, и бесконечно усложняться следом за Ченом Юдзуру было не под силу. Вслед за статусом первого номера терялся и прежний образ непобедимого. Казалось, что уже не до экспериментов с новыми элементами...

Юдзуру Ханю. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Тем не менее до Игр-2022 Ханю добрался, хотя пандемию пережил тяжело. Некоторое время не тренировался, потерял контакт с тренерским штабом и полностью перестроил свою работу. Брайан Орсер с коллегами в Торонто, Юдзуру — в Сендае. И Япония, и Канада на протяжении последних двух лет едва ли не строже всех стран мира относились к непрошеным путешественникам. Судя по всему, даже таким великим людям поблажек никто не делал, и в конце концов сотрудничество пришлось разорвать. На Олимпиаде в Пекине Ханю был один и говорил, что готовился к соревнованиям самостоятельно. Если это действительно так, то за качество подготовки фигуриста можно только похвалить. Он сделал на тот момент все, что от него зависело.

Поводом могли стать успехи Малинина

Другое дело, что и соперники на месте не стояли, и в итоге на главном старте последней четырехлетки Ханю не завоевал ни одной награды. В командном первенстве он участия не принимал (а ведь мог выиграть гарантированную бронзу!), в личном первенстве занял самое обидное место из возможных — четвертое. Проиграв не только Чену, но и Уно, и Кагияме... И не сказать, что проиграл не по делу. Множество невынужденных ошибок, неоправданный риск с акселем... Ханю поставил все на этот прыжок в надежде все-таки побороться за золото, но в итоге остался ни с чем. И как после этого можно найти в себе силы продолжать борьбу? Ведь пока что ни Чен, ни Кагияма никуда не уходят.

Ответ на этот вопрос кроется в самом характере Ханю. Это Юдзуру. Тот самый, который выходил на лед с рассечением в Китае, катался с переломом в Москве, готовился с травмой к Играм в Пхенчхане. И никогда на здоровье не жаловался. Сдаваться сейчас? Ни за что! В такой ситуации великие не уходят. И пусть дальше конкуренция только усилится, зная Ханю, ему так будет даже интереснее. Наверняка дополнительной мотивацией для Юдзуру стали успехи в освоении акселя русского вундеркинда из Америки Ильи Малинина. Малинин доказал, что четверной аксель реален, но на соревнованиях его еще не показал. Сможет ли он обставить японца? И пусть к Играм в Милане Ханю будет уже 31 год, и шансы хотя бы на медаль почти теоретические... Сам факт того, что он продолжает кататься — огромная мотивация для тысяч детей по всему миру выбирать этот вид спорта.