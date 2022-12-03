Валиева без Трусовой может снова стать чемпионкой России. Как это будет?

В Санкт-Петербурге стартует чемпионат страны по прыжкам, и Камила по определению одна из главных фавориток.

Если сейчас где-то в России и стараются делать шоу и изобретать новые форматы, то это в фигурном катании. В субботу в Санкт-Петербурге стартует первый в истории чемпионат России по прыжкам с призовым фондом 10 миллионов рублей. В интересах всех в фигурном катании, чтобы он прошел максимально резонансно. Претендентов на золото много, но кто главный?

Марк Кондратюк. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Кондратюк изобрел турнир и сложит полномочия

Идея чемпионата России по прыжкам логично вытекла из мартовского прыжкового турнира на Кубке Первого канала. Позволим себе минуту бахвальства (а чего еще ожидать от Кузнецова?) — «СЭ» на пару с Марком Кондратюком имеет отношение к созданию чемпионата. Тогда после соревнований в Саранске я задал Марку вопрос, можно ли его считать теперь чемпионом России по прыжкам. Он ответил «нет», но получился такой диалог:

— А нужен вообще теперь чемпионат России по прыжкам, добавление этой дисциплины к чемпионату России? Круто же все прошло?

— Для меня — да. (Смеется.) Нет, в целом это круто, и Кубок Первого канала — необычное для фигуристов событие, приятно здесь находиться. Я благодарен федерации и Первому каналу, которые организовывают такой турнир и делают это блестяще.

— Но стоит ли теперь вводить чемпионат России по прыжкам-то?

— Я не знаю. Я не тот человек, который это решает. Задайте этот вопрос федерации.

Да простит Марк — надеюсь, на новогоднем Comedy Club к нему приставали менее настойчиво, — но федерация с Первым каналом нас услышали, за что им большой респект. Идея, может, и витала в воздухе, но мысли материальны, и хорошо, если мы эту идею вычленили и придали ей развивающий пинок. А то славных идей в России много, а при реализации некоторых потом получается отрицательный рост.

Это точно не про форматы с прыжковыми элементами в России. Пока многое широкой публике непонятно — недаром Первый канал в превью попросил Этери Тутберидзе объяснить, как отличать прыжки. Но опыт — дело наживное. Главное, что это интересно, а в этом году впервые в российской истории будет опробован формат плей-офф — то есть фигуристы будут выходить друг против друга и идти по турнирной сетке с 1/8 финала, как футболисты в Катаре. В бесконтактном виде спорта, как фигурное катание, такие дуэли очень нужны для поднятия накала страстей.

Пожалуй, личный турнир будет поважнее командного, в котором составы условные, команды Тутберидзе, Мишина и Плющенко усилены легионерами, и правила сложнее. Полностью их можно прочитать здесь. Хотя говорится, что фигуристов из других групп распределит жеребьевка, по нашей информации, команды уже догадываются, кто к ним присоединится.

Кондратюка в этот раз не будет, и свое «пилотное» звание чемпиона России по прыжкам он защитить не может. Кто его сменит? Теперь чемпиона будет два — в мужском и женском разряде свой.

Ключ к победе — стабильность, а не сложность

Как мы сказали, фигуристы будут определять лучшего противостояниями один на один на вылет. У каждого по две попытки любого сольного прыжка, который будет оцениваться по системе ISU. В зачет пойдет не лучшая попытка, а сумма — это крайне важно. То есть сильнее окажется тот, кто: а) стабильнее делает свой лучший элемент; б) лучше справляется с нервами.

Кубковый формат с двумя попытками увеличивает возможность сенсаций, так что выиграть, на самом деле, может почти любой. Но выделить фаворитов все-таки можно. Не так давно «СЭ» подсчитывал процент четверных у мужчин и прыжков ультра-си у женщин — и получил следующую статистику:

Мужчины

1-2. Алиев — 8/10 (80%)

1-2. Семененко — 8/10 (80%)

3. Кондратюк — 7/9 (77,8%). На плюсы 3 лутца

4. Лутфуллин — 8/12 (66,7%). На плюсы 1 риттбергер

5. Мозалев — 6/10 (60%)

6. Игнатов — 6/12 (50%). На плюсы 3 риттбергера

7. Ерохов — 5/10 (50%)

8. Яблоков — 2/4 (50%)

9. Попов — 4/9 (44,4%)

10. Самарин — 3/7 (42,9%). На плюсы 3 лутца

Женщины

1. Туктамышева — 6/6 (100%; тройной аксель — 6/6)

2. Муравьева — 5/5 (100%; тройной аксель — 5/5)

3. Петросян — 2/4 (50%; тройной аксель — 1/1, четверной тулуп — 1/2, четверной риттбергер — 0/1)

4. Акатьева — 3/8 (37,5%; тройной аксель — 2/4, четверной тулуп — 1/4)

5. Самоделкина — 1/4 (25%; тройной аксель — 0/2, четверной сальхов — 1/2)

У Валиевой удачных попыток не было — 0 из 2 четверных тулупов.

Темные лошадки — Игнатов и Самарин

У мужчин лидируют те, кто делает более простые квады — сальхов и тулуп. Семененко и Алиев действительно стабильны, но у них есть два серьезных противника — это Самарин и Игнатов. Оба для мужского одиночного чуть ли не ветераны, и оба давно не выигрывали чего-то большого в классическом формате. Причем во многом именно из-за необходимости катать целую программу, на которую сил не хватает.

Однако отдельный четверной лутц и четверной риттбергер Самарин и Игнатов соответственно делают блестяще — у обоих по три удачные попытки в этой серии «Гран-при». Самарину даже легче сделать лутц, чем тулуп, свидетельствует статистика. А лутц и риттбергер стоят дороже тулупа и сальхова. Дальше все зависит от самих ребят и жеребьевки — кто достанется в соперники и даже в каком порядке будут исполняться прыжки в конкретной паре. Падение практически множит на ноль шансы пройти дальше, так что иногда лучше перестраховаться. Есть еще Гуменник и Лутфуллин, но от первого нужно больше прыжков именно на плюсы, а от второго нужен риттбергер, а не тулупы и сальховы.

Софья Самоделки и Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Валиева воспользуется снятием Трусовой?

У женщин и вовсе темный лес. Вроде бы нет признанной королевы многооборотных прыжков Александры Трусовой, но в этом сезоне ее королевский статус пошатнулся. Многочисленной армии фанатов не стоит воспринимать это истерично — любой королеве свойственно когда-нибудь уходить. Но в нынешних условиях отсутствие Трусовой не влияет на престиж победы.

Есть Камила Валиева с традиционно высокими надбавками и с восстановленными (пока на тренировках) четверным тулупом и тройным акселем. Компонентов на прыжковом турнире нет, зато есть ощущение, что Валиева по умолчанию фаворит на любом турнире, в котором участвует. И сейчас она выходит на пик. Со своими оценками за квадтулуп она по умолчанию обгонит любую конкурентку. А учитывая то, что в будущем Камиле предстоят слушания в CAS, еще один титул чемпионки России только усилит драматургию вокруг 16-летней героини.

Дальше идет целый блок юниорок — Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Вероника Жилина, но совсем непонятно, в каком состоянии каждая из них и в каком агрегатном состоянии их четверные прыжки. Возможно, в газообразном, а не твердом. Софья Муравьева едва не выиграла «Гран-при» в Перми, причем своим тренером Евгением Плющенко признана победительницей. Процент ее прыжков ультра-си, пусть это и триксель, идеальный.

Наконец, Елизавета Туктамышева. По нашей информации, на последних тренировках у нее получается очень качественный четверной тулуп, причем Алексей Мишин, как патриарх прыжковой техники, делает упор на чистоту элемента — чтобы он был без недокрутов, кражи пол-оборота на отрыве и тому подобного. Если Туктамышевой удастся четверной тулуп за две недели до 26-летия, это событие в любом случае станет главным на турнире. А в родном «Юбилейном» его найдут как справить. Может, Алексей Николаевич устроит автограф-сессию в стиле Трусовой в Самаре?

Состав участников:

Девушки

Софья Акатьева

Камила Валиева

Алина Горбачева

Мария Гордеева

Алиса Двоеглазова

Вероника Жилина

Анастасия Зинина

Софья Муравьева

Любовь Рубцова

Софья Самоделкина

Софья Титова

Елизавета Туктамышева

Мужчины

Дмитрий Алиев

Андрей Анисимов

Максим Белявский

Петр Гуменник

Владислав Дикиджи

Макар Игнатов

Эдуард Карартынян

Артем Ковалев

Михаил Коляда

Лев Лазарев

Глеб Лутфуллин

Андрей Мозалев

Иван Попов

Александр Самарин

Никита Сарновский

Евгений Семененко

Григорий Федоров

Арсений Федотов

Пары

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Евгения Тарасова — Владимир Морозов