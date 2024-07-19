Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:45

В фигурном катании мини-революция: разрешили пятерные прыжки! Но оценили их смешно

ISU присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам — 14 баллов
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фигурное катание
В фигурном катании разрешили пятерные прыжки.
Фото Global Look Press
Фигурист Марк Кондратюк
Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/2
Сдерживание рисков от ISU.

В фигурном катании произошло историческое событие — впервые за более чем вековую историю в нем появится такой элемент, как прыжок в пять оборотов. Международный союз конькобежцев (ISU) официально включил пятерные в шкалу стоимости элементов, а это значит, что теперь за исполнение такого прыжка фигуристы будут получать не ноль, а реальные баллы. Правда, есть серьезные сомнения, столько ли баллов надо было пообещать рисковым спортсменам.

Возможные изменения в&nbsp;фигурном катании вызвали жаркие споры в&nbsp;конгрессе ISU. Хотели конгресс, а получили регресс. ISU хотел изменить правила фигурного катания, но кончилось бедламом

Как будет оцениваться пятерной?

ISU решил проблему просто — пять прыжков (тулуп, сальхов, риттбергер, флип и лутц) оценены одинаково, в 14 баллов. Вероятно, в этом есть логика — риск примерно одинаковый, а к пятерному каждый будет стремиться своему: у кого лучше получается четверной сальхов, тот к пятерному сальхову — и так далее. Аксель в шкалу не включен — это единственный прыжок, который исполняется при движении вперед, поэтому пятерной аксель означал бы аж пять с половиной оборотов. Но в принципе надо сказать спасибо организации, которую часто обвиняют в косности — чиновники все же прислушались к сообществу. Каждый сезон болельщики и фигуристы ждали эту новость, и в какой-то момент показалось, что аксакалы пойдут на принцип и запретят дальнейшее усложнение прыжков.

Однако сама сумма баллов для такого сложного элемента, как пятерной, кажется смехотворно малой. Для сравнения: двойной лутц дороже одинарного в 3,5 раза, тройной двойного — в 2,8 раза; четверной тройного — в 1,9 раза, а пятерной четверного — всего в 1,2 раза. Хотя если не делить, а вычитать, то за оборот добавили в среднем четыре балла, как и раньше. Ну и не будем забывать, что в фигурном катании надбавки за прыжки зависят от его стоимости. Если судья поставил +1 четверному тулупу, он добавил 10% его стоимости (+0,95 балла), если те же +1 ставятся пятерному, это уже +1,40 балла.

Но, безусловно, учитывая уникальность элемента под названием пятерной, реальную стоимость можно оценить гораздо выше. Об этом же говорят, когда спорят о стоимости четверного акселя — 12,5 балла на фоне 11,5 за лутц выглядят немотивирующими.

Но и здесь в действиях ISU есть логика — прыжок включили, что вы еще хотите? А стоимостью функционеры хотят отрегулировать риск и снизить желание лидеров идти на элемент, чреватый травмой, тем более за полтора года до Олимпиады. Только вот если спросить фигуристов, почти каждый из них скажет, что хочет рисковать — и в этом заключается идея спорта и его прогресса. Послушайте, как фигуристы в парном катании регулярно жалуются на низкую стоимость четверных элементов или как гонщики в «Формуле-1» требуют дать им бороться на трассе, а не заниматься регулированием движения. Пока самая частая реакция фанатов на решение ISU о пятерных в Telegram — эмодзи клоуна.

Не очень понятно и с правилами — в одном параграфе говорится, что пятерной должен исполняться только отдельно, в другом — что добавлять его в каскад все же можно.

Кто может исполнить пятерной?

В мире очевидным фаворитом является американец Илья Малинин, решение ISU — это его победа. У Малинина явный запас почти на всех четверных и очевидное желание двигать спорт вперед вопреки невыгодности с точки зрения правил. Но нужно ли это для подготовки к чемпионатам мира и Олимпиаде? Преимущество Малинина на данный момент неоспоримо, но с поломанной ногой спорить будет трудно уже самому Илье. На шоу попытки пятерного делал итальянец Даниэль Грассль, но с тех пор он растерял форму и даже схватил отстранение за пропуск допинг-тестов.

Фигурист Марк Кондратюк
Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В России попытки пятерного делал Марк Кондратюк — на тренировке перед показательными выступлениями в Пекине, недалеко от него Владислав Дикиджи, который даже поспорил с Александром Галлямовым, что сделает пятерной до конца лета. Прошла половина, об успехах Влада пока не слышно.

На данный момент пятерной будет отнимать очень много сил — при сомнительной стоимости. Но что в следующем олимпийском цикле мы его увидим, сомнений нет.

Фигурное катание
5
1
Читайте также
В Луганске сработала ПВО
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
Вильфанд пообещал москвичам одинаковую температуру воздуха и воды на выходных
Глобальный сбой в работе Windows. Что известно
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мы подаем встречный иск». «СЭ» побывал на суде «Ангелов Плющенко» и Парсеговой

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости