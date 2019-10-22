Зажигательный танец Сотниковой. Как вам?

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась в своем Instagram видео с зажигательным танцем.

— Не идеально, но я правда старалась! — подписала видео Сотникова. — Все-таки еще столько навыков надо приобрести для того, чтобы подняться до топ-уровня.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.