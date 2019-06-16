Зайцев объяснил, почему они с Родниной ушли от Жука к Тарасовой

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании в дуэте с Ириной Родниной Александр Зайцев рассказал, как закончилась их работа со Станиславом Жуком.

– В какой-то момент Жука "понесло", посчитал, что ему все позволено: хочу -– работаю, хочу – нет. Ну и пошли конфликты... Это если спортсмен станет выпендриваться, его быстро на место поставят, начнут прессинговать, тренер, руководство подключится. А кто педагога тронет? Как его воспитывать?, – поведал Зайцев в интервью ФФКР.

Также он вспомнил и конкретный эпизод, который привел их к разрыву со специалистом:

– В то время еще сменилось и руководство армейского спорткомитета, его возглавил генерал Мирошник, бывший летчик. Пришел он как-то на тренировку, сел в уголке. Жук газету читает, мы с Родниной что-то на льду сами делаем. Короче, понял ситуацию, сказал, что нас поддержит, но надо решение принять.

Мы переговорили с Татьяной Тарасовой, она сказала, что нас возьмет. Сходили к председателю Спорткомитета СССР Павлову, тот тоже согласился, но при этом добавил, что неизвестно, как отреагирует тогдашний министр обороны Гречко. И Мирошник сам пошел докладывать Гречко. Тот задал только один вопрос: "В ЦСКА остаются?" Так все и решилось за 5 секунд…

Помимо этого Зайцев объяснил, в чем заключалась феноменальность Жука:

– Был такой эстрадный продюсер Юрий Айзеншпис, и он на спор заявил, что сможет любого раскрутить и сделать из него звезду. И сделал знаменитым Влада Сташевского. Или Капица, который снял сериал про ментов, позвал неизвестных актеров и благодаря "Улицам разбитых фонарей" все они прославились. Примерно так и Жук рассуждал., – рассказал двукратный олимпийский чемпион.