Тарасова подвела итоги 2022 года: «Чемпионаты мира и Европы теряют очень много без участия наших»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» подвела итоги 2022 года для российского фигурного катания.

«Мы выступали ровно. Ничего выдающегося не завоевали, но и ничего не проиграли. Считаю, что это был нормальный год после олимпийских игр. Ничего необычного, но и ничего негативного. Санкции? Это очень тяжелый вопрос, несправедливый по отношению к нам, но и по отношению ко всему спорту и фигурному катанию. Чемпионаты мира и Европы теряют очень много без участия наших, потому что русские спортсмены всегда являются украшением и самыми серьезными соперниками во всех дисциплинах», — сказала Тарасова «СЭ».

В конце февраля нынешнего года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под их эгидой.