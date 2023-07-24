Загитова рассказала, как едва не погибла в автокатастрофе

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как однажды попала в серьезную аварию с мамой по дороге на тренировку.

«Мы с мамой улетали в кювет, машина переворачивалась, потому что был ливень, ничего не видно, дороги ужасные, они узкие. Навстречу фура летела и она так, видимо, занеслась, что нас перевалило. Я в счастливой рубашке родилась», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

Ранее фигуристка призналась, что ей не нравилось заниматься фигурным катанием в детстве.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.