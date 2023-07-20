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Сегодня, 15:14

Загитова призналась, что ей не нравилось заниматься фигурным катанием в детстве

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что в детстве ее заставляли заниматься фигурным катанием, несмотря на ее нежелание.

«Мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама: «Давай, иди, катайся». А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила», — цитирует Загитову Первый канал.

Ранее стало известно, что финансовое состояние фигуристки оценивается в 5 миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Фигурное катание
Алина Загитова
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