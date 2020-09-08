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Загитова отказалась комментировать подготовку к прокатам

23:08
Алина Загитова. Фото "СЭ"
Алина Загитова. Фото "СЭ"
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Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова не стала комментировать работу на проекте «Ледниковый период» и подготовку к контрольным прокатам, которые состоятся в Москве 12 — 13 сентября.

— Простите, нет, мне нельзя, — ответила Загитова на вопрос корреспондента «СЭ» о том, как она оценивает дебют в «Ледниковом периоде» и готовится ли к прокатам.

Сегодня в Москве прошла запись первого выпуска нового сезона, Алина Загитова стала соведущей проекта вместе с Алексеем Ягудиным. (Дмитрий Кузнецов)

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