Загитова отказалась комментировать подготовку к прокатам

Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова не стала комментировать работу на проекте «Ледниковый период» и подготовку к контрольным прокатам, которые состоятся в Москве 12 — 13 сентября.

— Простите, нет, мне нельзя, — ответила Загитова на вопрос корреспондента «СЭ» о том, как она оценивает дебют в «Ледниковом периоде» и готовится ли к прокатам.

Сегодня в Москве прошла запись первого выпуска нового сезона, Алина Загитова стала соведущей проекта вместе с Алексеем Ягудиным. (Дмитрий Кузнецов)