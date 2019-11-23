Загитова чисто исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Японии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова чисто откатала произвольную программу на этапе «Гран-при» в Японии.

Россиянка справилась со всем прыжковым контентом: они сделала свой фирменный каскад тройной лутц+тройной риттбергер, каскад двойной аксель+тройной тулуп, тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип+двойной тулуп+двойной риттбергер и тройной флип. .

17-летняя фигуристка получила 151,15 балла и с результатом 217,99 балла по сумме двух программ занимает промежуточное первое место. Это лучший результат Загитовой в произвольной в сезоне и по сумме баллов в этом сезоне и его должно хватить для попадания в финал «Гран-при».

Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции