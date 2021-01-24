Ягудин не будет выступать в командном турнире в качестве фигуриста: «Я развалюсь»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин заявил, что не собирается участвовать в Кубке Первого канала в качестве фигуриста. Новый командный турнир пройдет с 5 по 7 февраля в Москве. В нем примут участие две команды, капитанами которых станут Алина Загитова и Евгения Медведева. Ранее Ягудин заявил, что примет в нем участие, но позднее уточнил, что речь идет о роли ведущего.

Одна из его подписчиц спросила: «А сам выступать не будешь?»

«Я??? Вы прикалываетесь? Я развалюсь!» — ответил Ягудин в комментариях.