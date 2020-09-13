«Выступлю на этапах Кубка России в Москве». Валиева объявила о своих следующих стартах

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала свое выступление с произвольной программой во время контрольных прокатов национальной сборной России в Москве.

— Падение на первом прыжке произошло из-за волнения, но со здоровьем всё хорошо, — отметила спортсменка. — В принципе я всем довольна, рада, что выступила со взрослыми. Реально ли с ними конкурировать на соревнованиях — не знаю. Наверняка бы все по-другому настраивались. Я готова сейчас процентов на 70. Мои следующие старты — этапы Кубка России в Москве, второй и пятый. (Дмитрий Кузнецов)