Чемпионка мира Анна Щербакова рассказала о своих эмоциях после произвольной программы во Франции и ошибки на лутце в самом ее начале.

— Вы выглядели уставшей после произвольной программы?

— Я не согласна с тем, что сказали, сюда приехала заряженой. Естественно, я была сконцентрированной, может быть, поэтому так показалось. Но на произвольную программу я выходила полная сил, на шестиминутной разминке очень хорошо прыгала и была на 100% уверена в себе. Немного выбила ошибка на лутце в начале программы. Для меня очень важно, что после нее, несмотря на то, что внутри я очень переживала, я все равно выполнила все элементы. Сейчас я еще, возможно, немного не пришла в себя.

Анна Щербакова победила на этапе серии «Гран-при» во Франции, по сумме выступлений набрав 229, 69 балла.