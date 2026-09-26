Семененко стал победителем Мемориала Непелы, Шайдоров — третий

Российский фигурист Евгений Семененко занял первое место на Мемориале Ондрея Непелы-2026.

По сумме двух прокатов Семененко набрал 292,09 балла. Он лидировал после короткой программы с результатом 101,16 балла.

Вторым стал итальянец Даниэль Грассль (278,8 балла), третьим — олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров (272,72), выступающий за Казахстан.

Еще один россиянин Глеб Лутфуллин расположился на четвертой позиции, у него 251,46 балла. Григорий Федоров (213,8) занял десятое место.

Фигурное катание

Мемориал Ондрея Непелы

Мужчины

Итог

1. Евгений Семененко (Россия) — 292,09

2. Даниэль Грассль (Италия) — 278,80

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 272,72

4. Глеб Лутфуллин (Россия) — 251,46...

10. Григорий Федоров (Россия) — 213,80

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