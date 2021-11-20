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Ягудин — о произвольной программе Косторной: «Жалко, что не получился тройной аксель»

17:23
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление Алены Косторной в произвольной программе на этапе «Гран-при» во Франции.

В прокате спортсменка упала с тройного акселя, но без ошибок исполнила остальные прыжки.

«Жалко. Жалко, конечно, что не получился тройной аксель. Но придраться не к чему. Да, может быть это не та программа, под которую зрители аплодируют, но она таит в себе какую-то загадку.

Аксель — это единственное к чему можно придраться. Почти все сделано. Не понимаю почему третий уровень на дорожке шагов. Ведь эти мелочи потом могут быть причиной неудачного места», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

За прокат Косторная набрала 145,41 балла. По сумме выступлений она набрала 221,85 балла и заняла второе итоговое место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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