Стала известна причина смерти чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Воробьевой

Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьева, по предварительном данным, скончалась от травмы, полученной в результате падения. Об этом сообщила дочь фигуристки Алиса Воробьева.

О смерти Воробьевой стало известно сегодня, 13 апреля.

«Она жила и скончалась в США, ей было 63 года. Вопрос с похоронами еще не решен, мне нужно будет туда поехать. О произошедшем я узнала только сегодня утром, по предварительным данным, ситуация произошла из-за несчастного случая — мама упала дома. Мы рассчитываем, что мама будет похоронена здесь, в России, рядом со своими родителями», — цитирует ТАСС Алису Воробьеву.

В паре с Александром Власовым Воробьева заняла четвертое место на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке. С Игорем Лисовским она выиграла чемпионат мира и Европы. Кроме того, на счету пары серебряные и бронзовые медали европейских первенств. В начале 1990-х годов Воробьева уехала в США, где рабола тренером в одном из спортивных центров.