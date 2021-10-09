Камила Валиева упала с тройного акселя в короткой программе Finlandia Trophy

Россиянка Камила Валиева показала короткую программу на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Фигуристка получила за прокат 74,93 (еще 1 балл сняли судьи) и на 0,01 балла улучшила свой лучший результат в короткой программе.

В прокате Валиева упала с тройного акселя. Но затем без ошибок исполнила тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Россиянка лидирует перед двумя последними разминками, в которых выступят Алена Косторная и Елизавета Туктамышева.

Отметим, что для 15-летней Валиевой турнир в Финляндии — первый международный старт на взрослом уровне.

Фигурное катание, Finlandia Trophy: прямая трансляция коротких программ женщин