Камила Валиева упала с тройного акселя в короткой программе Finlandia Trophy
18:09
Россиянка Камила Валиева показала короткую программу на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо.
Фигуристка получила за прокат 74,93 (еще 1 балл сняли судьи) и на 0,01 балла улучшила свой лучший результат в короткой программе.
В прокате Валиева упала с тройного акселя. Но затем без ошибок исполнила тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп.
Россиянка лидирует перед двумя последними разминками, в которых выступят Алена Косторная и Елизавета Туктамышева.
Отметим, что для 15-летней Валиевой турнир в Финляндии — первый международный старт на взрослом уровне.
Фигурное катание, Finlandia Trophy: прямая трансляция коротких программ женщин
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