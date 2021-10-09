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В финале юниорского «Гран-при» выступят только российские спортивные пары

16:15
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Стали известны участники финала юниорского «Гран-при» в парном катании сезона-2021/22.

Ранее Наталья Хабибулина и Илья Княжук победили на седьмом этапе юниорской серии «Гран-при» в Линце.

В финале выступят только российские пары — Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук и Екатерина Петушкова — Евгений Маликов.

Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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