В финале юниорского «Гран-при» выступят только российские спортивные пары
16:15
Стали известны участники финала юниорского «Гран-при» в парном катании сезона-2021/22.
Ранее Наталья Хабибулина и Илья Княжук победили на седьмом этапе юниорской серии «Гран-при» в Линце.
В финале выступят только российские пары — Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук и Екатерина Петушкова — Евгений Маликов.
Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).
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