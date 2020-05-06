Валиева объяснила феномен Тутберидзе

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева поделилась мнением о своем тренере Этери Тутберидзе. Ее спортсменки является лидерами женского фигурного катания.

— Мы много прокатываем программы. Если хорошо прокатал с первого раза, ты молодец, можешь идти работать над прыжками или еще над чем-то, — цитирует Валиеву ТАСС. — Ну, а если не очень — перекатываешь целиком, пока не получится. Основная цель — добиться такого, чтобы программа получалась хорошей с первого раза. Думаю, это играет огромную роль.

Когда все время катаешь их на тренировках, на соревнованиях немного легче. Выходишь, и в голове всплывает мысль: «Ну я же катала их? Сейчас надо сделать так же».

— А что насчет дисциплины? Все мы знаем, что Этери Георгиевна ценит строгий подход. А может ли она, к примеру, похвалить на тренировке?

— Да, конечно. Это происходит не всегда, но, если ты правда хорошо катаешь программу, она может сказать: «Молодец. Иди дальше работай». А так, Этери Георгиевна очень требовательная.