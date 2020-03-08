В Москве пропал, а затем нашелся фигурист Руслан Жиганшин

Российский фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве, информирует «РЕН ТВ». О пропаже 27-летнего спортсмена в правоохранительные органы сообщила его мать. По словам женщины, Жиганшин вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся. Его телефон был недоступен.

По информации Telegram-канала 112, фигурист нашелся, противоправных действий в отношении него не совершалось.

Жиганшин выступал в танцах на льду. Является мастером спорта России международного класса. Со второй половины 2014 года по весну 2017 года выступал в паре с Еленой Ильиных. Вместе они стали чемпионами России-2015, а также выигрывали серебряные медали этапа «Гран-при» в России в сезона-2014/15 и командного ЧМ-2015.

После завершения спортивной карьеры он работал тренером.