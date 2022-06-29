В Госдуме считают фейком новость о просмотре Дэвис и Смолкина в сборную США

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин 30 июня будут на просмотре в Федерации фигурного катания США.

«Они их и так знают, зачем просмотр-то нужен? Это странно звучит. Пара известная, всем все понятно, и вопрос состоит в том, брать или не брать их, а не смотреть, как они катаются. Их видели миллион раз. Такие вещи американцы первыми бы везде написали, что это так и есть. Более того, фигуристы могут подать в суд за недостоверную информацию. В этой ситуации пока сами спортсмены не скажут официально, то здесь по большому счету и нечего объяснять. Тем более, даже если они такое решение примут, то им сначала нужно будет подтверждение от МОК и международной федерации. Америка гражданство так просто не дает, это займет много времени и ребята будут вне соревнований, возможно, несколько лет», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова предположила, что эта новость может быть уловкой.

«Судя по всему, какой сейчас идет наезд на Этери Георгиевну, скорее всего, это фейковая новость. И, возможно, способ надавить на спортсменов, чтобы их все обсуждали, обвиняли, гадости говорили в их адрес. Более того, это повод Этери Георгиевне поволноваться», — добавила Журова.

Сама Дэвис, комментируя эту новость, написала в соцсетях: «Какие интересные новости мы про себя узнаем».